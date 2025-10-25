GIUSEPPE CONTE TORNA A NAPOLI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DEL M5S ALLE REGIONALI

Come aveva promesso prima dell’inizio della campagna elettorale per le Regionali in Campania, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, rafforza la sua presenza al fianco di Roberto Fico, candidato Presidente per le prossime elezioni del 23 e 24 Novembre. E lunedi’ 27 Ottobre l’ex Presidente del Consiglio sarà, di nuovo, a Napoli, per la presentazione, insieme allo stesso Fico, di tutti i candidati e le candidate al Consiglio Regionale del M5S.

Ad annunciarlo è il candidato Presidente Roberto Fico: ” Ci vediamo lunedì a Napoli con il presidente Giuseppe Conte e i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania, non mancate!”

