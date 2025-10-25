NELLO FIORE (PARTITO DEMOCRATICO): “RACCONTO CIO’ CHE HO FATTO, SPIEGO CIO’ CHE FARO'”

“Spero di poter trasferire la concretezza all’insegna della quale ho sempre vissuto le mie esperienze di vita, lavorative e politiche, in questa campagna elettorale per le Regionali. Senza troppe parole ma raccontando quello che ho fatto, spiegando quello che faro'”. Nello Fiore, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista del Partito Democratico, in questi giorni sta già attraversando la Provincia di Salerno per incontrare il maggior numero di elettori. “Preferisco chiamarli amiche ed amici, non semplici elettori. Persone con le quali, anche lontano dalla campagna elettorale, condivido esperienze e progetti”

Share on: WhatsApp