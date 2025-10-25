REGIONALI IN CAMPANIA. ROBERTO FICO: “IMPRESENTABILI? SONO ANDATI ALTROVE”

Sulla questione dei cosiddetti “impresentabili” in lista Roberto Fico si dice soddisfatto del lavoro fatto e rigetta la questione al campo avverso.

“Ho fatto un lavoro di cui vado molto fiero e soddisfatto – ha detto stamattina il candidato del Campo Largo alla presidenza della Regione Campania inaugurando ufficialmente la campagna elettorale con un giro nel quartiere napoletano della Sanità – perché avendo posto dall’inizio pesantemente la questione, tanti che non ci sono oggi nella nostra coalizione e che sono una rete, è andata in altri partiti politici e quindi il risultato che volevo raggiungere è stato raggiunto”.

“In altri casi – ha aggiunto Fico – dove c’è un avviso di garanzia, ha prevalso il diritto della persona a potersi candidare rispetto all’avviso di garanzia. Quindi abbiamo trovato un punto di equilibrio giusto sul diritto a potersi candidare e poi vedremo in che modo farà il suo corso la magistratura. Però quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto in modo forte”.

