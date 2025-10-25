COMUNE DI BARONISSI. TORNA IL 31 OTTOBRE L’EVENTO “LA VILLA DELLE ZUCCHE”

Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia la seconda edizione de “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, l’evento autunnale pensato per coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza unica tra gioco, fantasia e sorprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 16:30, nella suggestiva cornice della Villa Comunale. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di socialità, intrattenimento e scoperta, valorizzando gli spazi pubblici della città. L’evento prevede animazione, musica, giochi interattivi e spettacoli, pensati per stimolare la creatività dei più piccoli e garantire momenti di allegria per tutta la famiglia. Durante il pomeriggio saranno distribuite caramelle e palloncini come regalo speciale per i bambini, mentre gli adulti potranno assistere a momenti di intrattenimento musicale e animazioni a tema, curati da Movida in Tour.

“La Villa Comunale si trasformerà in un luogo di magia e scoperta – dichiara la Sindaca Anna Petta – Con questa iniziativa vogliamo promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e offrire ai bambini un’esperienza indimenticabile, tra mistero, fantasia e divertimento. L’evento non rappresenta solo un momento di festa, ma una concreta occasione di socialità e condivisione per le famiglie, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e il legame con il nostro patrimonio urbano.”

Sulla stessa linea, il Consigliere comunale Antonio Santoro, incaricato all’organizzazione degli eventi, sottolinea: “La manifestazione è stata pensata nei minimi dettagli per garantire un’esperienza sicura, coinvolgente e memorabile. Gli allestimenti a tema e le attività interattive permetteranno a bambini e famiglie di immergersi completamente nel percorso dei misteri, in un contesto creativo e ludico. Vogliamo che ogni partecipante possa vivere momenti di sorpresa e divertimento, valorizzando al contempo gli spazi pubblici della nostra città.”

