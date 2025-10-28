FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “PER IL FIGLIO DI MASTELLA DOPPIA CANDIDATURA A BENEVENTO E SALERNO”

“Scorrendo le liste scopriamo che il figlio di Clemente Mastella è candidato non solo a Benevento ma anche a Salerno. È l’unico privilegiato ad avere due candidature”. Così, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Se non fosse stato il figlio di Clemente, le avrebbe avute? – continua Martusciello – come potranno i candidati salernitani invitare ai loro eventi Mastella, sapendo che il figlio è un loro diretto avversario?

Sarebbe un bel gesto se Pellegrino Mastella ritirasse la candidatura nella circoscrizione di Salerno”

