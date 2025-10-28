ROBERTO FICO TORNA A SALERNO VENERDI’ 31 PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL M5S

Venerdì 31 ottobre alle ore 18, presso il Bar Moka in corso Vittorio Emanuele 108 a Salerno, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati salernitani del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania.

All’incontro prenderanno parte il candidato presidente Roberto Fico, l’onorevole Sergio Costa, il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, e diversi parlamentari del Movimento, che accompagneranno la squadra salernitana in vista della prossima tornata elettorale.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza e di condivisione dei punti principali del programma pentastellato per la Campania.

“Questa presentazione – dichiara Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno – è un’occasione importante per conoscere da vicino le nostre candidate e i nostri candidati, persone competenti e radicate sul territorio che porteranno avanti le istanze dei cittadini campani con serietà e coerenza”.

“Con Roberto Fico, Sergio Costa e Michele Gubitosa – prosegue la Villani – vogliamo rilanciare un progetto politico che mette al centro la legalità, la tutela dell’ambiente, il lavoro e i servizi pubblici. Il M5S si conferma forza di rinnovamento, capace di ascoltare i bisogni reali delle persone e tradurli in azioni concrete per il bene della nostra regione”.

