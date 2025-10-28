GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “NASCE IL CANTIERE DELLA LEGALITA’ E DELL’IMPRESA”

“Dalla Fondazione ‘A Voce d’ ‘e Creature’ di don Luigi Merola, simbolo di riscatto e di educazione alla legalità, parte una proposta concreta: il cantiere della Legalità e dell’Impresa, un modello stabile di collaborazione tra pubblico e privato per trasformare il riuso dei beni confiscati in vere opportunità di lavoro e formazione”.

Lo dice il vice segretario di Fi in Campania Gianfranco Librandi nel corso dell’incontro che si è tenuto alla fondazione di via Piazzolla.

“Esistono già importanti programmi regionali – spiega Librandi – dedicati al recupero dei beni confiscati. Ma la nostra proposta va oltre: serve una rete che metta insieme aziende, fondazioni e istituzioni per creare microimprese etiche e laboratori professionali destinati ai giovani delle periferie.

Chi partecipa deve poter avere anche un incentivo fiscale, perché la legalità deve diventare un motore economico, non solo un principio astratto”. I beni confiscati potrebbero dunque diventare dei “veri laboratori del lavoro, dove si formano competenze artigianali, tecniche e professionali oggi sempre più rare”. “Vogliamo passare da un modello di riuso simbolico a un modello produttivo e duraturo – conclude – che tenga insieme il valore civile e quello economico. È un progetto che parte da Napoli ma che può diventare un esempio nazionale. Don Merola ci ha insegnato che un ragazzo può cambiare vita se gli si offre una possibilità”.

