FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “SE FICO NON E’ PRONTO CON GIUNTA, RICONVOCHIAMO IL CONSIGLIO REGIONALE”

“Se Fico non è pronto non è un dramma”. Lo ha detto Fulvio Martusciello a margine della conferenza stampa di Forza Italia a Benevento, convocata per commentare i risultati ottenuti sul tesseramento e alle regionali.

“Mancano meno di 48 ore alla convocazione del Consiglio regionale e non abbiamo ancora avuto la proposta del candidato presidente del Consiglio regionale né l’annuncio della Giunta regionale”, ha aggiunto. “Se non sono pronti riconvochiamo il Consiglio regionale a un’altra data. Evitiamo di strozzare il dibattito”.