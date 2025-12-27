CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI”

In merito al grave episodio verificatosi a Castiglione del Genovesi, arriva la ferma presa di posizione dell’avvocato Carmela Zuottolo, responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia Salerno, esprime solidarietà al sindaco Carmine Siano e condanna senza riserve l’atto di violenza subito dal primo cittadino.

«Esprimo la mia piena e sincera solidarietà al sindaco Carmine Siano per la vile aggressione subita – dichiara Carmela Zuottolo -. Si tratta di un gesto inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma le istituzioni democratiche che egli rappresenta».

Secondo la responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia e consigliera comunale di San Marzano sul Sarno, episodi di questo tipo non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto civile e politico.

«La violenza non è mai una risposta e va condannata con assoluta fermezza – prosegue la Zuottolo -. È indispensabile che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e garantiscano sicurezza e tutela a chi quotidianamente è impegnato al servizio delle comunità locali».

Infine, un richiamo all’unità e al rispetto delle regole democratiche: «Solo attraverso il dialogo, il rispetto e la legalità si costruiscono comunità forti e coese. Sarò sempre al fianco degli amministratori locali che, con responsabilità e coraggio, lavorano per il bene dei cittadini».