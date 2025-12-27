MARTINO D’ONOFRIO (MONTECORVINO ROVELLA): “SCOSSO E SDEGNATO PER AGGRESSIONE AL COLLEGA CARMINE SIANO”

“Sono profondamente scosso e sdegnato per quanto accaduto ieri sera a Carmine Siano, Sindaco di Castiglione del Genovesi, vittima di una vile e brutale aggressione sotto la propria abitazione.
A Carmine va tutto il mio affetto e l’augurio di una pronta guarigione: tutta la nostra comunità gli è vicina in queste ore di grande apprensione.”
Lo scrive Martino D’Onofrio, Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella. 

Noi Sindaci siamo troppo spesso il primo, e a volte l’unico, avamposto dello Stato sul territorio. Siamo in prima linea, esposti h24, mettendoci la faccia e il corpo per rispondere ai bisogni dei cittadini. Ma la violenza non può e non deve mai essere il prezzo da pagare per l’impegno civile.
Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché l’autore di questo gesto ignobile venga individuato al più presto.
Forza Carmine, non sei solo!

