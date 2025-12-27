MARTINO D’ONOFRIO (MONTECORVINO ROVELLA): “SCOSSO E SDEGNATO PER AGGRESSIONE AL COLLEGA CARMINE SIANO”

A Carmine va tutto il mio affetto e l’augurio di una pronta guarigione: tutta la nostra comunità gli è vicina in queste ore di grande apprensione.”

Noi Sindaci siamo troppo spesso il primo, e a volte l’unico, avamposto dello Stato sul territorio. Siamo in prima linea, esposti h24, mettendoci la faccia e il corpo per rispondere ai bisogni dei cittadini. Ma la violenza non può e non deve mai essere il prezzo da pagare per l’impegno civile.