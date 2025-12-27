SONIA ALFANO (SAN CIPRIANO PICENTINO): “SOLIDARIETA’ AL SINDACO SIANO PER AGGRESSIONE”

“Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino la nostra più ferma solidarietà al sindaco di Castiglione del Genovesi ing. Carmine Siano per la grave aggressione subita ieri sera.
Condanniamo con decisione ogni forma di violenza, senza se e senza ma.”
Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.
A nome della nostra comunità, auguriamo al sindaco una pronta guarigione e ribadiamo la nostra vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Castiglione del Genovesi.