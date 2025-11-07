GAETANO MANFREDI: “ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI, IMPORTANTE MOMENTO DI CONFRONTO”

 “L’assemblea Anci è una importante occasione di confronto tra sindaci e amministratori locali, fondamentale per orientare il Paese verso una coesione sociale duratura, costruita dal basso, per il bene della comunità”. Lo dice Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci, in vista dell’assemblea nazionale dell’associazione dei comuni in programma a Bologna dal 12 al 14 novembre.
“Ed è al tema del Bene Comune – prosegue – cuore della nostra missione, che abbiamo voluto dedicare questa assemblea, sottolineando l’importanza dello spazio di cura e opportunità che va costruito per ogni persona”.

