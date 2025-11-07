REGIONALI IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “CIRIELLI IN 20 GIORNI RECUPERA 12 PUNTI SU FICO”

“E’ straordinario il dato pubblicato da Porta a Porta. Cirielli in meno di 20 giorni ha recuperato oltre 12 punti su Fico. Si percepisce l’entusiasmo in tutti i territori della regione. E’ esploso l’entusiasmo e la voglia di cambiamento del popolo campano, che sa che Cirielli e’ la persona giusta mentre Fico e’ il trionfo dell’incoerenza e dell’incapacita’. Lo riconoscono anche le persone intellettualmente oneste di centrosinistra. Siamo pronti per l’aggancio e il sorpasso.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania

