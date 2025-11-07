IL MINISTRO BERNINI AD UNISA PER L’INSEDIAMENTO DEL RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO

Apertura, dialogo, territorio. Le parole al centro del messaggio del neorettore alla comunità universitaria dell’Ateneo che ha riempito oggi l’Aula Magna “V.Buonocore” del campus di Fisciano.

Ringraziando il Ministro e i rettori campani presenti, il prof. D’Antonio ha raccontato la sua idea di università oggi e per il futuro: “L’Università è luogo e pilastro di vita civile, non solo di conoscenza, ma anche e soprattutto di libertà, crescita e responsabilità collettiva. Essere Rettore oggi vuol dire sia custodire una eredità importante, sia accompagnare la comunità verso il cambiamento”.