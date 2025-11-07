ROBERTO FICO: “SONDAGGI BUONI ANCHE PRIMA, ABBIAMO UNA SQUADRA COESA”

“I sondaggi erano buoni anche prima. La cosa importante è che ora abbiamo una squadra unita e coesa a lavoro per la Regione Campania sui temi importanti”. Così il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico, giunto a Pietrelcina insieme al leader Giuseppe Conte, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se il miglioramento nei sondaggi sia stato determinato dall’intesa raggiunta col governatore uscente, De Luca.
Comunque, ha aggiunto ancora Fico, “si vince dopo il voto, non il giorno prima. Noi continuiamo a lavorare a pancia a terra perché il duro lavoro ripaga sempre”.

