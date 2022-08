GAMBINO CON FDI. M5S, BILOTTI CE LA FARA? ADELIZZI CAPOLISTA IMPEGNO CIVICO. BONAVITACOLA IN CAMPO

Alberico Gambino sarà della partita con Fratelli d’Italia? Pare proprio di si: collegio uninominale o proporzionale alla Camera, questo è tutto da vedere ma l’ex Sindaco di Pagani, già Consigliere Regionale, sarà in campo al fianco di Giorgia Meloni per la prossima tornata elettorale.

Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania, è il candidato nel Collegio Uninominale di Salerno per il Partito Democratico: per l’ex Presidente dell’Autorità Portuale una campagna elettorale da vivere in prima persona, dopo qualche anno trascorso fuori dalle liste.

A proposito di liste – visto che il tema è particolarmente caldo – per quella di Impegno Civico è pronto il ruolo di capolista per la Camera dei Deputati per il parlamentare uscente Cosimo Adelizzi che, dal suo quartier generale di Eboli, sta organizzando il resto della pattuglia dei candidati.

Ce la farà la deputata del M5S Anna Bilotti a vincere le Parlamentarie on line in programma per il 16 Agosto per ottenere il ruolo di capolista che, con ogni probabilità, concede una concreta possibilità di elezione ? Ah, saperlo….