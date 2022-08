NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “OSPEDALE DI SARNO, IL VERGOGNOSO SILENZIO DI DE LUCA”

Lo dimostrano le assenze in Commissione del Presidente Vincenzo De Luca – che, voglio ricordarlo, ha tenuto per sé la delega alla sanità – e del Direttore generale dell’ASL Salerno.

Insomma, al momento non c’è ancora niente di concreto. Ed è francamente sconcertante il silenzio di De Luca su questa vicenda. Un silenzio che accomuna anche altri vertici istituzionali, come il Presidente della Provincia di Salerno Strianese, anche lui totalmente schiacciato sulla posizione del Governatore.

La salute dei cittadini non può essere ostaggio delle appartenenze politiche. O almeno non lo sarà per me.