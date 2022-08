IL PARTITO DEMOCRATICO LANCIA FRANCO PICARONE NEL COLLEGIO CAMERA CILENTO

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone ci prova: pronto a dare l’assalto al Collegio Uninominale del Cilento Camera – lo stesso dove 5 anni fu candidato il sindaco di Capaccio Franco Alfieri – e dove, fino a qualche giorno, sembra scontata la candidatura del deputato Federico Conte. Picarone, dunque, con il sostegno della Segreteria Provinciale del Partito Democratico, ha fatto fuori il nome di Conte e, puntando anche su di una possibile alleanza con Simone Valiante – primo dei non eletti alle ultime regionale nella lista del Partito Democratico – si gioca una importante chanche: quella di entrare in Parlamento. I sondaggi dicono che la campagna elettorale di Picarone non sarà difficile, ma difficilissima: l’obiettivo è quello di recuperare il gap nei confronti della coalizione di centro destra.

