ITALIA VIVA E AZIONE: TRATTATIVE LUNGHE PER LA SCELTA DEI CANDIDATI. CAMPANIA IN BILICO

E’ tutt’altro che semplice la trattativa in corso tra Italia Viva ed Azione per la scelta dei nomi dei candidati e delle candidate da presentare in occasione delle elezioni del 25 Settembre. Le riunioni si susseguono, i nomi vengono prima scritti e poi cancellati alla velocità della luce, l’impressione è che si vada ad una chiusura al rush finale per la presentazione delle candidature, ovvero tra il 21 ed il 22 Agosto. Il braccio di ferro piu’ che nazionale sembra essere regionale, perchè in Campania ci sono tante ambizioni, soprattutto da parte dei vertici locali di Azione e di Italia Viva, ma poche le disponibilità in una posizione che possa portare all’elezione.

Il Ferragosto porterà consiglio ? Ah, saperlo…