GENNARO SALVATORE: “AUTONOMIA, IN CAMPANIA FORZA ITALIA RIFLETTA SU QUESTIONI DI MERITO”

“Sull’autonomia serve una riflessione nel centrodestra e l’area moderata ha il dovere di promuoverla”. Lo dice Gennaro Salvatore dei Moderati e Riformisti.

“Su questo tema, senza scatenare guerre di religione, Forza Italia in Campania dovrebbe avere più coraggio. Il coordinatore regionale, che esalta il dato delle preferenze per nascondere l’arretramento alle europee rispetto alle politiche, dovrebbe concentrarsi su questo aspetto come hanno fatto i forzisti in Calabria”.

“In Consiglio regionale si è aperto uno spiraglio su questioni di merito, su questa strada il centrodestra deve riflettere. Si può coltivare l’idea autonomista senza intaccare i diritti fondamentali. Su questa strada il gruppo Moderati e Riformisti ha cercato e cerca di fare da apripista per il centrodestra” conclude.

