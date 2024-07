SCAFATI. IL SINDACO ALIBERTI ATTACCA LA REGIONE: “FIUME SARNO, CHE FINE HANNO FATTO GLI INTERVENTI?”

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Pur non avendo nessuna responsabilità e competenza sull’ inquinamento e gli allagamenti del

Fiume Sarno, ho ritenuto sempre di avere una “responsabilità morale” che va oltre quella istituzionale. È il motivo per il quale

tempo addietro ho chiesto e ottenuto la Rete Fognaria su Scafati per circa 30 milioni di euro, i cui lavori a distanza di 9 anni sono ancora in corso.

Dal mio insediamento, dopo una serie di denunce pubbliche sulle condizioni del Fiume, ho avuto una serie incontri in Regione con il

Vicepresidente Bonavitacola, per l’inquinamento e gli allagamenti, chiedendo interventi urgenti e il coinvolgimento degli organi

inquirenti: Scafati è la cloaca e la vasca di raccolta di tutte le acque che arrivano dai comuni della Provincia di Salerno, Avellino e

Napoli. Abbiamo atteso, abbiamo aspettato, ma in questo anno non è cambiato nulla. L’abbattimento del ponte Marconi e il taglio del canneto risultano oggi solo fumo negli occhi, il problema vero del Grande Progetto Sarno e il dragaggio non sono stati mai affrontati. Urge un controllo degli scarichi da parte dell’ ARPAC, non soltanto quella di Salerno ma anche quella di Avellino e di Napoli coordinato in un tavolo tecnico.

Sul nostro territorio faremo la nostra parte: abbiamo la consapevolezza che gli imprenditori che hanno fabbriche a Scafati, pur

autorizzati a sversare nel fiume e nei canali fanno il loro dovere. Bisogna assolutamente controllare le fabbriche che insistono in altre

parti di province, adesso, prima che cominci la campagna del pomodoro e organizzarci per vederci tutti a Palazzo Santa Lucia.

Chiederò un incontro nell’immediato con il Vicepresidente Bonavitacola e i tecnici della Regione Campania, sperando che si vada

oltre le posizioni ideologiche, oltre la politica e si agisca solo nell’interesse di una comunità, anzi di un territorio vasto che

subisce i riflessi di questo inquinamento sulla salute, avvelenati e mortificati dalla stoltezza umana.

Io, naturalmente in qualità di Sindaco ci metterò la faccia insieme a tutta la mia maggioranza.

Mi piacerebbe che anche l’opposizione locale ce la mettesse evitando strumentalizzazioni e aiutandoci, vista la vicinanza politica di

alcuni, prendendo un appuntamento con il Presidente De Luca se ne hanno la capacità, non per il sottoscritto ma per la Città”.