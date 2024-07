IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI RIUNISCE IL 31 LUGLIO PER IL QUESTION TIME

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 31 luglio 2024 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni:“Applicazione della normativa in materia di conferimento dell’incarico di direttore di distretto sanitario” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino (Gruppo Misto); “Chiarimenti urgenti in materia di assegno di cura per i gravissimi e cure domiciliari in ADI” ad iniziativa della consigliera Carmela Rescigno (Lega); “Applicazione urgente dell’art.2 della Legge regionale della Campania n.3/2005 – tutela e controlli della mozzarella di bufala prodotta in Campania contro la frode in commercio, per la tutela dei consumatori, degli allevatori e dei produttori bufalini della Campania” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto); “Servizi di collegamento marittimo dell’isola di Capri – criticità”, del capogruppo di FdI Cosimo Amente; “Aumento dei casi di peste suina africana nei comuni del Cilento” della consigliera Roberta Gaeta (Demos).

Share on: WhatsApp