Due incidenti mortali sul lavoro nel settore dell’edilizia, in Piemonte e in Abruzzo. Non si può lavorare con questo caldo, se non per interventi urgenti e indifferibili. Le ordinanze regionali sono in gran parte tardive e insufficienti, il Governo intervenga: la sospensione delle attività lavorative, in molti casi, è necessaria già quando la temperatura supera i 30 gradi”.

Lo afferma Franco Mari, capogruppo di AVS nella commissione Lavoro della Camera.