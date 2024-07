NOCERA SUPERIORE. ELEZIONI SUB IUDICE, IL RICORSO CHE FA TREMARE TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’esito delle elezioni comunali di Nocera Superiore potrebbe finire al vaglio dei Giudici Amministrativi del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno. In queste ore, tra Nocera Superiore e Salerno, circola con insistenza la voce di un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle elezioni, per alcuni problemi di carattere procedurale, legati alla ammissione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile. Se tutto questo fosse accertato anche dai magistrati del Tar, ne scaturirebbe un effetto domino sull’intero iter elettorale, dal primo turno al ballottaggio, con la naturale conseguenza dell’annullamento delle elezioni comunali di Nocera Superiore ed il ritorno al voto.

Al momento non c’è nulla di ufficiale ma, già nelle prossime ore, l’ipotesi di questo ricorso potrebbe diventare concreta con il suo deposito e con la fissazione di una udienza per il merito, considerato che in materia elettorale non viene concessa alcuna sospensiva che, nei fatti, bloccherebbe l’attività amministrativa dell’Ente.