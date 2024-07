REGIONALI 2025. CHE FOLLA NELLA LISTA DEL PD: GUZZO, CONTE, SENATORE. MANCANO ANCORA LE DONNE

Si affolla, e non poco, la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni Regionali in Campania: accanto al nome dell’uscente Franco Picarone ci saranno, di sicuro, anche quelli del Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e dell’ex parlamentare Federico Conte. Probabile anche la candidatura dell’attuale Vice Sindaco di Cava dei Tirreni Nunzio Senatore che, di recente, ha rotto i rapporti anche con il Sindaco Servalli. Ancora tanti i dubbi per la componente femminile che potrebbe vedere, in corsa, l’attuale assessore del Comune di Nocerà Inferiore Federica Fortino ma anche un nome forte espressione della Città di Salerno.

