GENNARO SALVATORE (NPSI): “SOSTEGNO CONVINTO ALLA CANDIDATURA DI CIRIELLI”

“Sosterremo convintamente Edmondo Cirielli nella sua corsa a Governatore della Regione Campania. I campani meritano una guida solida e autorevole, sostenuta da persone che conoscono davvero i territori e che offrono soluzioni pratiche, non demagogia o promesse impossibili. Cirielli si candida per vincere e per governare la Campania. Per questo, il tema delle dimissioni da viceministro non si pone, è una polemica sterile che rischia di portare negatività o, come diremmo a Napoli, di portare iella. Così come sarebbe sbagliato porre vincoli di allargamento della coalizione, come già stanno facendo i singoli partiti. Tutto ciò distoglie l’attenzione dal vero obiettivo che è ridare finalmente alla Campania un governo serio, competente e capace, dopo dieci anni di spettacoli da cabaret”. Così in una nota, il vicesegretario nazionale e coordinatore regionale del Npsi in Campania, Gennaro Salvatore.