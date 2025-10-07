IMMA VIETRI (FDI): “EDMONDO CIRIELLI MIGLIOR CANDIDATO PER VOLTARE PAGINA”

“La scelta di Edmondo Cirielli come candidato del centrodestra e’ un segnale chiaro: vogliamo liberare la Campania da decenni di clientelismo e di gestione fallimentare da parte del centrosinistra. Con lui i campani potranno contare su un leader che ha dimostrato, in ogni esperienza istituzionale, di saper amministrare con serieta’ e coraggio, sempre al servizio dello Stato e dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Cirielli incarna la discontinuita’ che serve alla nostra regione: legalita’, competenza, radicamento territoriale e una visione di sviluppo capace di restituire dignità ai campani. Non possiamo piu’ permettere che la Campania sia ostaggio di chi ha prodotto solo disoccupazione, emigrazione (a partire da quella sanitaria) e promesse mai mantenute. Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e tutti i leader del centrodestra per una scelta che unisce e motiva: con Cirielli candidato presidente, Fratelli d’Italia e l’intera

coalizione saremo in campo con determinazione, senza paura e con la certezza di poter vincere per dare ai campani una nuova stagione di riscatto e di speranza” conclude Vietri.