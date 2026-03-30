GIANFRANCO ROTONDI: “FARE UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE E VOTARE A GIUGNO 2026”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il referendum? “La maggioranza ha perso un’elezione di medio termine e si prepara alla sfida finale. Il mio consiglio è: fare una legge elettorale concordata con l’opposizione, e andare ad elezioni a giugno”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Lei crede che ci sarà un rimpasto nell’esecutivo? “Il governo è questo, stiamo parlando dell’unica maggioranza che dopo quattro anni di legislatura ha aumentato il consenso”.

Related Posts

Marzo 30, 2026

ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NESSUNO AL GOVERNO STA PENSANDO AD ELEZIONI ANTICIPATE”

Marzo 30, 2026

ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “AD ARIANO IRPINO PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI MARIO FERRANTE”

Marzo 29, 2026

GIORGIA MELONI: “DECRETO SICUREZZA FUNZIONA, FERMO PREVENTIVO 91 ANARCHICI A ROMA HA EVITATO VIOLENZE”