GIANFRANCO ROTONDI: “FARE UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE E VOTARE A GIUGNO 2026”

Il referendum? “La maggioranza ha perso un’elezione di medio termine e si prepara alla sfida finale. Il mio consiglio è: fare una legge elettorale concordata con l’opposizione, e andare ad elezioni a giugno”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Lei crede che ci sarà un rimpasto nell’esecutivo? “Il governo è questo, stiamo parlando dell’unica maggioranza che dopo quattro anni di legislatura ha aumentato il consenso”.

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