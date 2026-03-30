FULVIO MARTUSCIELLO (FORZA ITALIA): “IN PROVINCIA DI SALERNO ADERISCONO 41 CONSIGLIERI COMUNALI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del Consiglio comunale di Castel San Lorenzo, gli assessori di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.“Quarantuno amministratori – dice – che hanno sottoscritto l’adesione a Forza Italia rafforzando in modo straordinario il nostro partito. Forza Italia si conferma in attrattore straordinario per tutti coloro che si ritrovano in una politica moderata e di centro”. “Il lavoro straordinario – conclude il numero uno degli azzurri campani – che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l’onorevole Attilio Pierro, sta facendo dà frutti straordinari”.

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