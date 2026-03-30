IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FABBRICATORE A ROMA PER EVENTO SU DONNE E MADE IN ITALY

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), ha partecipato, stamani al Convegno “Donne e Impresa: internazionalizzazione delle PMI per il futuro del Made in Italy”, tenutosi, stamani, al Senato della Repubblica “, su iniziativa del Senatore di FdI Marco Scurria, in collaborazione con l’Associazione delle Donne del Made in Italy nel Mondo, “Dominae”.

Il Vice presidente Fabbricatore ha espresso “grande apprezzamento per l’iniziativa del senatore Marco Scurria e della Presidente e fondatrice di “Dominae”, Fabiana Romano, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’imprenditrice campana Rossella Spatola, e del Vice direttore di Confagricoltura di Salerno, Giovanni Giugliano, su un tema significativo qual è Il contributo femminile nel mondo del lavoro e dell’impresa, per la competitività delle imprese, la loro apertura internazionale ed, in generale, nella crescita economica del Paese”.

“Nell’ambito della vitalità imprenditoriale del Mezzogiorno – ha sottolineato Fabbricatore, commentando i lavori del convegno, la Campania presenta una notevole quantità di imprese femminili per le quali la internazionalizzazione svolge un ruolo fondamentale in quanto strategica per lo sviluppo imprenditoriale e per la valorizzazione del Made in Italy- ha sottolineato Fabbricatore -, per questo occorrono politiche coordinate,strumenti adeguati e collaborazione tra Istituzioni,imprese ed associazioni”.