PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA. ANCHE CLEMENTE MASTELLA (NOI DI CENTRO) PRONTO A CANDIDARSI

Elezioni anticipate? “Chiunque le invoca, di solito perde. E infatti non lo fa nessuno. Non credo proprio che la Meloni le chiederà e penso che nemmeno il c.sinistra sarebbe preparato ad una tornata elettorale anticipata”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Cosa ne pensa della possibilità di fare le primarie nel c.sinistra? “Io non le farei, assolutamente no”.

E come sceglierebbe il candidato premier? “Bisogna mettersi tutti d’accordo. Se Conte e Schlein si accordassero, basterebbe seguire quello prescelto. E comunque – ha aggiunto Mastella a Un Giorno da Pecora -, se si fanno le primarie, mi potrei candidare anche io, perché no? Serve anche qualcuno di centro e, casino per casino, partecipo anche io…”. Se in gara non ci fossero Schlein o Conte, lei che nome potrebbe fare? “Manfredi, il sindaco di Napoli, magari come federatore. Naturalmente se si mettessero d’accordo”. E Silvia Salis? “No, è arrivata da poco e non è ancora molto conosciuta, anche se mi dicono che è brava”.