SALERNO, COMUNALI 2026. SAREL MALAN (FORZA SALERNO): “UNA LISTA CIVICA CHE CONSENTE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE”

“La polemica sollevata sui social – dichiara Sarel Malan, candidato al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Forza Salerno – rischia di generare più confusione che chiarezza. È bene precisare che la lista, inizialmente di partito, oggi è una lista civica: una scelta politica precisa, che amplia la partecipazione e non la restringe”.
“Non si può far passare come disorganizzazione ciò che è invece una decisione politica chiara. Gli elettori meritano rispetto e trasparenza, non letture superficiali o strumentali”.
Malan sposta poi il confronto sul piano politico:
“La campagna elettorale dovrebbe concentrarsi sui contenuti e sulle soluzioni per la città. Salerno ha bisogno di serietà, non di polemiche social che non aggiungono nulla al dibattito pubblico”.
“Per quanto mi riguarda – conclude – continuerò a parlare ai cittadini in modo diretto e trasparente, spiegando il progetto che rappresento e le ragioni della mia candidatura”.