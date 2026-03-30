PROVINCIALI 2026. IL PD RINVIA LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE A DOPO LE FESTIVITA’ DI PASQUA

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno deciderà il nome del candidato Presidente per le elezioni del prossimo 4 Maggio solo dopo le Festività Pasquali. Appuntamento, dunque, rinviato alla prossima settimana quando mancheranno poco piu’ di 7 giorni alla presentazione ufficiale delle candidature a Palazzo Sant’Agostino.
Il nome sul tavolo, almeno fino ad oggi, per il Partito Democratico, come anche per il resto della coalizione di Centro Sinistra, resta quello dell’attuale primo cittadino di Bellosguardo Geppino Parente. Difficile, se non impossibile, che gli altri partiti del campo largo possano presentare un candidato alternativo a quello del Pd.
Per la scelta ufficiale, in ogni caso, c’è ancora da attendere qualche giorno.