GIANPIERO ZINZI (LEGA): “REGIONE CAMPANIA PRIMA PER CORRUZIONE PERCEPITA”

“I risultati della ricerca commissionata dall’Unione Europea e condotta dall’Università di Göteborg, secondo i quali la Campania è al primo posto in Italia e al sesto in Europa per corruzione percepita, sono scioccanti. Sono la fotografia della sfiducia che i cittadini hanno nella pubblica amministrazione e, implicitamente, nell’efficienza dei servizi campani, dalla Sanità all’Istruzione. Tutte le istituzioni hanno il dovere di avviare una profonda riflessione sulla deriva che il perdurare di questo stato di cose può portare. Percepita o reale la corruzione è un male che va sconfitto non abbassando mai la guardia”. Così il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati e componente della Commissione Sanità in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

