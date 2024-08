GIFFONI FILM FESTIVAL, IANNONE (FDI): “IL QUOTIDIANO IL DOMANI RACCONTA I SOLDI DELLA FAMIGLIA GUBITOSI”

“Un mese fa chiesi pubblicamente al Direttore Gubitosi di dire come vengono spesi i soldi pubblici che il Giffoni riceve. Solo una laconica risposta sulla valorizzazione di presunti talenti locali. Oggi un articolo del quotidiano nazionale “il Domani” traccia un ampio coinvolgimento di suoi parenti. Questa cosa è peraltro confermata da una sua replica e allora ci chiediamo a quanto ammonta il giro economico che finisce in maniera diretta alla famiglia Gubitosi?

Quanto assorbono complessivamente ogni anno questi talenti di famiglia? Visto che si fa polemica politica su quella che viene presentata come una vendetta politica di Sangiuliano, il Direttore Gubitosi dia nomi, cifre e spieghi chi presta i servizi e realizza programmi a chi è riconducibile. E’ doveroso dare spiegazioni puntuali e trasparenti quando si usano soldi pubblici. Stiamo aspettando risposte perché non è consentito fare i moralisti celando in realtà un affare di famiglia. Sono certo che il Direttore non vorrà far mancare una risposta chiara e diversamente non mancherò di attivare mie prerogative ispettive.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.