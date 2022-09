GIORGIA MELONI A CASERTA DOMANI DOMENICA 18 SETTEMBRE: L’INCONTRO CON LA CAMPANIA

E’ già mobilitazione, in tutta la Regione Campania, per il comizio che domani, domenica 18 Settembre, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni terrà a Caserta, in Piazza Dante, a partire dalle 17:15: come avvenuto nelle altre Regioni, quella di Caserta sarà una tappa unica per la Campania, con una probabile mobilitazione di simpatizzanti ed elettori che si appresta a raggiungere il comune della Reggia.

Sul palco di Caserta ci sarà solo Giorgia Meloni che, nel corso del suo intervento, sarà circondata da tutti i candidati e le candidate alle Politiche del prossimo 25 Settembre in tutti i collegi e le circoscrizioni della Campania.