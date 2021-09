GIORGIA MELONI A SALERNO E BATTIPAGLIA IL 15 SETTEMBRE PER LE COMUNALI 2021

Prima a Battipaglia e poi a Salerno: per la campagna elettorale per le Comunali 2021 arriva Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, per sostenere i candidati alla carica di Sindaco Michele Sarno e Ugo Tozzi. Una giornata che la Meloni ha deciso di dedicare alla Provincia di Salerno, insieme ad Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, per incontrare i candidati, anche al Consiglio Comunale, ma soprattutto per tornare a parlare con tutti gli elettori della Provincia di Salerno. Nelle prossime ore verrà definito, con maggiore precisione, il programma della visita a Salerno di Giorgia Meloni che, quasi sicuramente, nel comune capoluogo, terrà un comizio in Piazza.-

Share on: WhatsApp