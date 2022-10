GIORGIA MELONI: “ACCORDO RAGGIUNTO PER LA PRESIDENZA DELLE CAMERE”

Con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini “ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo. Saremo pronti”, ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del suo Gruppo alla Camera.

“Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell’Italia non è facile”, ha aggiunto Meloni, a chi le domandava se giovedì sarà eletto il presidente del Senato, come previsto dal segretario leghista Matteo Salvini.

“Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c’è”, ha detto il senatore di Fdi Giovanbattista Fazzolari arrivando negli uffici di Fdi alla Camera. Fazzolari è tranquillo anche sulla formazione della squadra di governo: “non ci sono crititicità”, spiega. “Non ci sono mai state particolari criticità” con Lega e Forza Italia”, ha proseguito il senatore di Fdi a chi gli domandava se nella notte si fosse sbloccata la situazione con gli alleati sulla squadra dei ministri. Superato quindi anche lo scoglio Ronzulli? “Ripeto, veramente non ci sono mai state particolari criticità”, ha risposto Fazzolari.

Intanto il leader della Lega ha convocato alle 16 il consiglio federale del partito per fare il punto della situazione.