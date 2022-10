PROVINCIALI 2022. IL FUTURO GOVERNO PRONTO A TORNARE AL VOTO POPOLARE

Mentre, soprattutto all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno, infuria la polemica per la scelta del candidato alla Presidenza della Provincia, che dovrebbe essere eletto con il voto di secondo livello, riservato ai sindaci ed ai consiglieri comunali, da Roma giungono numerose indiscrezioni sulla volontà del futuro governo a guida centro destra, di ripristinare il voto diretto per le elezioni Provinciali.

Sotto il profilo tecnico, per garantire il voto diretto degli elettori nella Primavera del 2023, dovrebbe intervenire un Decreto per la sospensione delle elezioni (se questo dovesse avvenire prima del 20 Novembre) o per la nomina a commissario del Presidente eletto, incaricato di guidare la Provincia all’appuntamento con le elezioni dirette.

Sulla necessità di ripristinare il sistema elettorale antecedente alla criticatissima Riforma Delrio, ci sarebbe l’intero centro destra, compresa Forza Italia che aveva espresso qualche perplessità.