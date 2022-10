PROVINCIALI 2022. IL SINDACO DI CETARA DELLA MONICA STRAPPA NEL PD: RACCOLTA FIRME CONTRO ALFIERI

Il Sindaco di Cetara, il piccolo centro della Costiera Amalfitana che si trova tra Vietri sul Mare e Maiori, ha deciso di rompere il fronte unico all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno, avviando la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia. Nessun ok sul nome del candidato Alfieri, oramai ufficialmente Presidente in pectore, ma la chiara volontà di strappare all’interno del Partito Democratico, portando avanti gli interessi delle Comunità mai ascoltate, come quelle dei Comuni della Costiera Amalfitana. La circostanza sta infastidendo, e non poco, i vertici provinciali del Partito Democratico che devono già gestire il difficile passaggio tra Strianese ed Alfieri e che, adesso, si potrebbero ritrovare a fare i conti con il terzo incomodo.

Share on: WhatsApp