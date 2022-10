PROVINCIALI 2022. LE AMBIZIONI DI GIULIANO (GIFFONI) FERMATE DALLA SCELTA DI DE LUCA

Sponsorizzata dal dirigente provinciale del Partito Democratico Bruno di Nesta, fino a qualche giorno fa, per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno era in piedi anche l’ipotesi di Antonio Giuliano, Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana, di recente nominato Presidente della Comunità Montana Picentini. Un nome che, per una serie di veti, a cominciare da quello di De Luca, è stato fermato prima ancora di arrivare ad una discussione con gli altri sindaci ed esponenti del Partito Democratico. Eppure il nome di Giuliano era stato fatto e sostenuto da Bruno Di Nesta, tra i principali sostenitori della ricandidatura di Michele Strianese alla Provincia e, soprattutto, vicinissimo all’attuale Vice Presidente Giovanni Guzzo.

