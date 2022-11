GIORGIA MELONI INCONTRA I SINDACATI A PALAZZO CHIGI: APPUNTAMENTO MERCOLEDI’ 9

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri per mercoledì, 9 novembre, alle 16.00 a palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti sindacali.

«Ieri la presidente del Consiglio ha indicato che la prossima settimana ci sarà un incontro con le parti sociali e vogliamo capire meglio. Per noi è un incontro che deve servire a gettare le basi per una serie di cambiamenti nel nostro paese. Prima di pronunciarmi sui numeri voglio capire cosa con precisione pensano di fare». Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’Assemblea di Federmeccanica torna sul prossimo incontro con là premier. «Mi limito ad osservare che non ho sentito nulla su misure su altre risorse che debbono essere prese come extraprofitti e soprattutto sulla necessità di intervenire su una riforma fiscale perché – ha aggiunto – quello che non manca nel nostro paese sono i soldi, ma sono distribuiti male e oggi è il momento di fare delle operazioni che aumentino i salari e facciano ripartire gli investimenti».