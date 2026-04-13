GIOSI ROMANO NOMINATO DAL GOVERNO MELONI A CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL SUD

Da papabile candidato per il centro destra alle Regionali 2025 in Campania ad uomo di fiducia del Governo Meloni per il Sud Italia

L’avvocato Giuseppe Romano è stato nominato capo del dipartimento per il Sud. Lo comunica la presidenza del Consiglio dei ministri in una nota. La nomina avviene ”in piena continuità con il lavoro svolto nella struttura di missione zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di coordinatore”, si legge. “Soddisfazione per l’avvio del nuovo dipartimento per il Sud” è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. ”Una struttura stabile, in grado di garantire l’attuazione delle funzioni di indirizzo politico, di continuità amministrativa, programmazione e coordinamento strategico delle politiche per il Sud”, aggiunge. Il dipartimento, secondo Sbarra, ”è la naturale evoluzione di un’esperienza di successo quale è stata la struttura di missione zes: ne valorizza i risultati conseguiti, le competenze maturate e ne promuove le ulteriori iniziative. Auguro buon lavoro all’avvocato Romano, certo che proseguirà con impegno e competenza l’importante attività amministrativa svolta finora”.