PAGANI, COMUNALI 2026. LA LEGA CON LUCIA VUOLO UFFICIALIZZA IL SOSTEGNO PER NICOLA CAMPITIELLO

Il panorama politico di Pagani si schiarisce e ritrova compattezza attorno alla figura di Nicola Campitiello, candidato sindaco nella coalizione di FdI con Progetto Civico 2030. A sancire l’unità d’intenti nel centrodestra è Lucia Vuolo, Vicesegretario Area Nord della Lega ed ex eurodeputata, che ha sciolto le riserve confermando la volontà del Carroccio di correre al fianco di Fratelli d’Italia. La decisione è il frutto di una concertazione avvenuta sul tavolo provinciale guidato dall’onorevole Gianpiero Zinzi, dove era stato stabilito che la Lega avrebbe partecipato alla coalizione lasciando a Fratelli d’Italia la prerogativa di indicare il candidato sindaco. Una volta individuato il profilo di Campitiello, la Lega ha scelto di aderire con convinzione al progetto, seguendo la linea della coalizione unita.

Secondo quanto dichiarato da Lucia Vuolo, la scelta di sostenere Campitiello poggia sulla solidità del suo profilo umano e professionale. Viene descritto come un giovane serio e profondamente legato alla sua terra, un professionista che ha sempre vissuto la politica cittadina in prima persona e che oggi ha deciso di mettere questo suo desiderio di servizio a disposizione della comunità. La Lega ha dunque deciso di puntare su una figura che conosce bene le dinamiche del territorio, preferendo la concretezza dei fatti alle discussioni che hanno caratterizzato le ultime settimane.