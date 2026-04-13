AVELLINO, COMUNALI 2026. LAURA NARGI ROMPE GLI INDUGI ED UFFICIALIZZA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Laura Nargi annuncia la sua candidatura ufficiale alla carica di Sindaco di Avellino. Il continuo gioco di attesa del centro destra irpino, alle prese con una difficoltà nell’individuare il nome condiviso del candidato Sindaco, ha spinto l’ex primo cittadino a fare un passo in avanti, quando mancano poco piu’ di 10 giorni alla scadenza fissata per il deposito delle liste.

Al fianco di Laura Nargi, almeno nella conferenza stampa di presentazione della candidatura, ci saranno i vertici provinciali e regionali di Forza Italia che, sin dall’inizio delle trattative per la campagna elettorale di Avellino, hanno deciso di sostenere il nome dell’ex Sindaco del capoluogo irpino.