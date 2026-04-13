ELLY SCHLEIN ED I DUBBI SULLA DURATA DEL GOVERNO MELONI: “FACCIAMOCI TROVARE PRONTI”

Elly Schlein dubita che il governo Meloni possa arrivare alla fine della legislatura. Un dubbio che la segretaria del Pd ha esplicitato oggi alla Direzione dem. “Senza una visione, non credo che riusciranno ad arrivare a fine legislatura”, dice Schlein. E allora “facciamoci trovare pronti”, l’esortazione ai suoi. Nel percorso di costruzione della coalizione progressista e del programma, certo. Ma soprattutto coltivando l”ossessione’ di tenere acceso il filo con il ‘popolo’ del No al referendum. Con quei 5 milioni che hanno votato No, ma che non avevano votato i partiti del centrosinistra alle ultime europee. E con i giovani, soprattutto, che si sono mobilitati per la Costituzione. “Dobbiamo coinvolgere i giovani in un grande appuntamento da fare presto, dobbiamo ascoltarli”.

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