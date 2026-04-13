PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA. L’APPELLO DI GIUSEPPE CONTE: “SIANO APERTE ANCHE AI NON ISCRITTI”

“Per le primarie stabiliremo le regole, saranno primarie aperte, non del Movimento 5 stelle, del Pd e di Avs, non devono essere primarie di partito, devono essere primarie che consentono a tutti di poter, condividendo un programma che si sa già, partecipare liberamente, e anche a chi non è iscritto. Ma ne parleremo…”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, alla presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’ al Tempio di Adriano, a Roma.

Share on: WhatsApp