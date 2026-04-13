OLEVANO SUL TUSCIANO. DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE

L’Amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano, nella persona del Sindaco Michele Ciliberti, annuncia con orgoglio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al Comune la Medaglia d’Oro al Valor Civile, su proposta del Ministro dell’Interno e previo esame della Commissione per le ricompense al valor civile.

Il prestigioso riconoscimento rende onore all’eccezionale coraggio e alla straordinaria solidarietà dimostrati dalla popolazione olevanese durante i tragici eventi del 14 settembre 1943, quando un violento raid aereo colpì la frazione Monticelli, causando la morte di 19 civili e la quasi totale distruzione delle abitazioni. L’episodio si inserisce nel contesto dei giorni immediatamente successivi allo sbarco alleato a Salerno (Operazione Avalanche), che trasformò l’intera area in un teatro di scontri e devastazioni.

Nonostante la distruzione e il dolore, la comunità seppe reagire con una forza morale ese