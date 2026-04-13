SALERNO. MARCO MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): “AREE VERDI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA”

“CI sono stati anni in cui Salerno era una vera città giardino, ordinata, pulita, la manutenzione ordinaria accompagnava la trasformazione urbana e questo ne faceva un esempio virtuoso, anche raro sotto certi aspetti per il Mezzogiorno d’Italia. Il mio impegno sarà quello di lavorare per tornare a quegli standard”.

Ha proseguito Marco Mazzeo, il candidato nella lista “Salerno per i Giovani” con Vincenzo De Luca Sindaco, esaminando i primi interventi da cui partire. “Voglio che Salerno torni ad essere una bomboniera, per farlo bisogna essere puntigliosi anche nei piccoli interventi, penso alla potatura degli alberi, al decoro dei marciapiedi, così come la cura delle piazze e tutti quegli spazi che possono essere punto di aggregazione per ragazzi e famiglie. Perchè Salerno è ricca di posti che fanno battere il cuore, bisogna solo intervenire per dargli nuova linfa, successivamente essere sul pezzo e non abbandonarli al degrado. Il mio obiettivo sarà questo, in tutti i quartieri della città”