GIOVANNI GUZZO: “A ROMA CON IL PRESIDENTE DE LUCA PER DIRE NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Anche il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, esponente del Partito Democratico, ha preso parte, nella giornata di ieri, a Roma, alla manifestazione, organizzata dalla Regione Campania e dall’Associazione Nazionale dei Comuni, contro le politiche del Governo Meloni, in modo particolare per la gestione dei fondi di coesione.

“A Roma” scrive Giovanni Guzzo, ” insieme con il presidente Vincenzo De Luca, siamo in tanti per dire no all’autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione.”